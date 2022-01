Futebol/CAN2022

CAN 2022: Burkina Faso eliminou o Gabão

O Burkina Faso apurou-se para os quartos-de-final, eliminando o Gabão na marcação das grandes penalidades por 7-6, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, num jogo a contar para os oitavos do Campeonato Africano das Nações de futebol.