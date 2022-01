CAN 2022: Início dos oitavos-de-final nos Camarões

Os oitavos-de-final começam neste domingo 23 de Janeiro nos Camarões. Dois jogos vão decorrer: Nigéria-Tunísia e Burkina Faso-Gabão.

Os jogos decisivos no Campeonato Africano das Nações de futebol começam neste domingo 23 de Janeiro.

Nigéria joga em casa

A Nigéria, que terminou no primeiro lugar no Grupo D com 9 pontos, vai medir forças com a Tunísia, que acabou no terceiro lugar no Grupo F com três pontos, em Garoua onde muitos adeptos nigerianos estão presentes no estádio, visto que a fronteira nigeriana não está muito longe da cidade camaronesa.

Os nigerianos venceram os três jogos da fase de grupos: 1-0 frente ao Egipto, 3-1 perante o Sudão e 2-0 diante da Guiné-Bissau.

Quanto aos tunisinos apenas venceram um encontro, 4-0 frente à Mauritânia. A Selecção tunisina perdeu os dois outros jogos: 0-1 frente ao Mali e 0-1 diante da Gâmbia.

O jogo decorre em Garoua, no norte do país.

Duelo equilibrado entre Gabão e Burkina Faso

O Burkina Faso, que terminou no segundo lugar no Grupo A com 4 pontos, defronta o Gabão, que acabou na segunda posição no Grupo C com 5 pontos, em Limbé.

Os gaboneses venceram um jogo, 1-0 frente às Ilhas Comores, e empataram dois: 1-1 diante do Gana e 2-2 perante Marrocos.

Quanto ao Burkina Faso venceu por 1-0 Cabo Verde, perdeu por 1-2 frente aos Camarões e empatou a uma bola diante da Etiópia.

Dois encontros que vão definir as duas primeiras nações apuradas para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações que decorre nos Camarões.

