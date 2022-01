CAN 2022: Tunísia surpreendeu a Nigéria e apurou-se para os quartos

A Tunísia apurou-se para os quartos-de-final, eliminando a Nigéria por 1-0 em Garoua, no norte dos Camarões, num jogo a contar para os oitavos do Campeonato Africano das Nações de futebol.

O segundo país apurado para os quartos-de-final é a Tunísia que eliminou a Nigéria em Garoua, em território camaronês.

Youssef Msakni, o herói tunisino

A Nigéria era favorita neste jogo dos oitavos-de-final. A selecção nigeriana, que terminou no primeiro lugar no Grupo D com 9 pontos, media forças com a Tunísia, que acabou no terceiro lugar no Grupo F com três pontos, em Garoua onde muitos adeptos nigerianos estavam presentes no estádio, visto que a fronteira nigeriana não está muito longe da cidade camaronesa.

No entanto, o jogo estava equilibrado e cada uma das equipas tinha oportunidades para abrir o marcador.

O primeiro, e único, tento da partida foi apontado já no decorrer da segunda parte, aos 47 minutos, com um golo apontado pelo avançado Youssef Msakni.

O atleta de 31 anos, que representa o Al-Arabi SC no Catar, participa pela sétima vez no Campeonato Africano das Nações.

Youssef Msakni acabou por ser o herói tunisino, oferecendo o triunfo ao seu país neste jogo.

A Nigéria ainda reagiu, mas nunca conseguiu chegar ao empate, aliás os nigerianos terminaram o encontro a dez após a expulsão do avançado Alex Iwobi.

Nos quartos-de-final, o Burkina Faso vai medir forças com a Tunísia em Garoua, no norte do país.

