Achraf Hakimi : «Feliz por ajudar Marrocos a ir longe neste CAN»

O CAN de futebol decorre nos Camarões até dia 6 de Fevereiro de 2022. Neste momento estamos na fase dos oitavos-de-final que conta ainda com uma selecção lusófona, Cabo Verde.

A competição, que durante algumas semanas esteve em dúvida devido à reticência dos clubes europeus em libertar os seus jogadores africanos, tem sido intensa com surpresas nos resultados como por exemplo a eliminação da Argélia, detentora do título, na fase de grupos.

O Campeonato Africano das Nações de futebol conta também com várias estrelas. Uma delas é Achraf Hakimi, defesa marroquino, que já marcou um golo na prova frente ao Gabão (ndr: 2-2), permitindo a Marrocos terminar no primeiro lugar no Grupo C com 7 pontos (ndr: triunfos por 1-0 frente ao Gana e por 2-0 diante das Ilhas Comores).

Achraf Hakimi, defesa que representa o Paris Saint-Germain em França, afirmou, em entrevista exclusiva à RFI, que Marrocos pode ir longe na prova, ele que estava satisfeito com o golo apontado no último jogo da fase de grupos.

“Estamos felizes com o empate que obtivemos frente ao Gabão, porque isso permitiu-nos de passar a fase no primeiro lugar, assim vamos defrontar um adversário mais acessível e também vamos ficar por aqui em Yaoundé. Estou também feliz por ter ajudado o meu país. A equipa tem muitos novos jogadores, mas o grupo é bom, tem muita ambição e tem muita energia para fazer grandes coisas. Estamos no bom caminho e temos de continuar assim. Temos de preparar bem o próximo jogo porque temos uma grande equipa para fazer grandes coisas e vamos lutar pelos nossos objectivos. Adaptamo-nos bem aqui, ao hotel, estamos todos aqui, se não teríamos de entrar numa confusão, com muitas mudanças e assim também temos mais dias de descanso, o que nos favorece. É descansar e preparar bem o jogo dos oitavos. Este golo foi um dos mais importantes para mim porque ajudei Marrocos, a minha equipa, e a ultrapassar a fase de grupos. Foi o meu primeiro ou segundo golo de livre directo, estou feliz”, realçou o defesa parisiense.

Achraf Hakimi, defesa marroquino, 24/1/2022

Na terça-feira, em Yaoundé, Marrocos defronta o Malawi, que terminou no terceiro lugar no Grupo B com quatro pontos - 2-1 frente ao Zimbabué, 0-0 perante o Senegal, e derrota por 0-1 diante da Guiné Conacri.

Nesse mesmo dia, a derradeira selecção lusófona, Cabo Verde, vai medir forças com o Senegal, em Bafoussam.

Achraf Hakimi (centro), defesa marroquino, marcou um dos dois golos no empate, 2-2, de Marrocos frente ao Gabão. © Kenzo Tribouillard AFP

