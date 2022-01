Burkina Faso: Presidente detido por militares

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, foi detido esta segunda-feira, 24 de Janeiro, por militares, avançam fontes de segurança. A detenção do chefe de Estado acontece um dia depois de violentas manifestações contra o governo, acusado de ser "incapaz" de combater os grupos jihadistas.

Fontes de segurança dão conta da prisão do Presidente Roch Marc Christian Kaboré, após os motins que eclodiram na manhã de domingo, em vários quartéis em Ouagadougou e em algumas cidades da província.

Os militares concentraram-se em vários quartéis, incluindo os de Sangoulé Lamizana e Baba Sy, para exigir o afastamento dos chefes do exército e "meios apropriados" para lutar contra os jihadistas.

Ouviram-se tiros no final do dia perto da residência do chefe de Estado, acusado por grande parte da população, exasperada com a violência, de ser "incapaz" de combater os grupos jihadistas.

Os ataques jihadistas no Burkina Faso são frequentemente atribuídos à rede terrorista Al Qaida e ao autoproclamado grupo Estado Islâmico, nomeadamente na região norte do Sahel, mas desde 2018 tem-se alastrado ao leste do país.

De acordo com o governo, a insegurança já provocou pouco mais de 1,5 milhões de deslocados internos.

