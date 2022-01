CAN 2022: Camarões derrotam Ilhas Comores em jogo marcado pela Covid-19 e por incidentes.

Os Camarões venceram por 2-1 as Ilhas Comores, selecção que estava diminuída visto que tinha 12 casos positivos de Covid-19 incluindo os dois guarda-redes disponíveis.

Do nosso enviado especial,

A situação era incrível antes do encontro no Estádio de Olembé em Yaoundé, a capital camaronesa. Um jogador de campo, habitualmente defesa, Chaker Alhadhur, foi o escolhido para ser guarda-redes frente aos Camarões.

Com dois guarda-redes - Ahamada e Mayadh Ousseini - positivos à Covid-19, e com o terceiro guarda-redes - Ben Boina - lesionado, foi um um jogador de campo que foi para a baliza.

Um jogo histórico para as Ilhas Comores, que atingiram pela primeira vez na história a segunda fase da prova, e que jogaram sem um habitual guarda-redes na baliza.

De notar que Ahamada teve um teste negativo nesta segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022, mas a CAF - Confederação Africana de Futebol - acabou por indicar que os regulamentos da competição não permitem o regresso de um jogador positivo após apenas dois dias de isolamento. O mínimo é de cinco dias, mesmo se tiver um teste negativo.

Jogo polémico dentro das quatro linhas e com feridos fora do estádio

Nada foi habitual neste jogo a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Para além dos problemas que tiveram as Ilhas Comores, antes do encontro, muitos adeptos tentaram entrar no estádio, com capacidade para 60 mil espectadores, mas que foi reduzida devido às restrições sanitárias. Alguns adeptos forçaram a entrada no estádio, o que provocou muita confusão e pessoas foram esmagadas.

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e alguns meios de comunicação falam até em seis mortos. Uma tragédia antes de um encontro dos oitavos-de-final.

Camarões entram melhor

No que diz respeito ao jogo dos oitavos-de-final, os Camarões entraram melhor e começaram a dominar nos primeiros minutos.

Os camaroneses vão, aliás, jogar a onze contra dez após a expulsão do médio das Ilhas Comores, Nadjim Abdou.

A dominar, e com várias oportunidades de golo, os Leões Indomáveis vão abrir o marcador com um tento do avançado do Lyon, Karl Toko-Ekambi, aos 29 minutos de jogo.

Tudo parecia caminhar para um triunfo dos Camarões, mas os jogadores das Ilhas Comores mostraram ser heroicos, inclusive o guarda-redes que conseguiu fazer algumas boas defesas.

No entanto, os camaroneses vão apontar um segundo tento aos 70 minutos pelo avançado Vincent Aboubakar. Seis golos em quatro jogos para o avançado que actua no Al Nassr na Arábia Saudita.

Os atletas das Ilhas Comores vão continuar a lutar até ao último minuto, e até vão marcar um golo. Aos 81 minutos, o médio Youssouf M’Changama apontou um tento de fora da área, um remate fortíssimo, que acabou por entrar na baliza camaronesa do guarda-redes André Onana.

Os Camarões, comandados pelo treinador português António Conceição, venceram por 2-1 as Ilhas Comores e vão agora defrontar a Gâmbia nos quartos-de-final.

