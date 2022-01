CAN 2022: Gâmbia nos quartos na estreia na prova

O terceiro encontro dos oitavos-de-final do CAN decorreu nesta segunda-feira em Bafoussam, no Estádio Kouekong, entre a Guiné Conacri e a Gâmbia. Os gambianos acabaram por vencer por 1-0.

A Gâmbia defrontou e derrotou a Guiné Conacri por 1-0 num jogo a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Primeira parte sem grandes emoções

A primeira parte acabou por ser equilibrada devido às poucas oportunidades de golo que cada equipa teve.

Tanto os guineenses como os gambianos estavam numa fase de observação e ninguém queria arriscar neste início de encontro.

Pouco empenho ofensivo, mas o rigor defensivo estava bem presente. Nenhuma grande oportunidade era de assinalar.

No fim vence... a Gâmbia

A segunda parte foi mais intensa. Logo nos primeiros minutos as duas equipas iam de um lado para o outro sempre com a intenção de marcar e com remates que não passavam muito longe de cada baliza.

Sentia-se que a qualquer momento uma das selecções poderia abrir o marcador.

Recorde-se que a Guiné Conacri terminou no segundo lugar no Grupo B com 4 pontos, isto após um triunfo frente ao Malawi por 1-0, uma derrota por 1-2 perante o Zimbabué e um empate sem golos diante do Senegal.

Quanto à Gâmbia acabou na segunda posição no Grupo F com sete pontos, isto após dois triunfos - 1-0 frente à Mauritânia e 1-0 perante a Tunísia, e um empate a uma bola diante do Mali.

As duas nações não queriam ficar pelo caminho, mas nesta fase da prova, tem de haver um vencedor.

Aos 71 minutos, a Gâmbia abriu o marcador com um tento apontado pelo avançado do Bolonha, Musa Barrow.

Apesar das oportunidades de golo da Guiné Conacri, os gambianos resistiram e apuraram-se para os quartos-de-final.

Na estreia numa edição do CAN, a Gâmbia alcançou a proeza de chegar aos quartos-de-final onde vai defrontar o vencedor do encontro entre os Camarões e as Ilhas Comores.

De notar que no passado domingo, a Tunísia e o Burkina Faso eliminaram respectivamente a Nigéria, por 1-0, e o Gabão, por 7-6 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola, e apuraram-se para os quartos-de-final do CAN.

