Burkina Faso

França condena golpe de Estado no Burkina Faso, alinhando com a CEDEAO

Fotografia de arquivo do presidente francês Emmanuel Macron com chefe de Estado (entretanto destituído) do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré no Aeroporto da capital do Burkina Faso. REUTERS/Philippe Wojazer

Texto por: Miguel Martins 1 min

A França, por intermédio do presidente Emmanuel Macron, veio apoiar a condenação do golpe de Estado no Burkina Faso do bloco regional, a CEDEAO, Comunidade económica dos Estados da África ocidental. Paris que tem tropas na região, no âmbito do combate ao terrorismo, admite que a multiplicação de golpes de Estado na região é preocupante: o Mali e a Guiné Conacri também estão sob regime de transição após golpe militar.