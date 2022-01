CAN 2022: Egipto e Guiné Equatorial nos quartos após grandes penalidades

Os dois últimos países apurados para os quartos-de-final do CAN já são conhecidos: Egipto e Guiné Equatorial. As duas equipas apuraram-se na marcação das grandes penalidades.

Sem golos. No último dia dos oitavos-de-final, na quarta-feira 26 de Janeiro, não houve golos nos dois encontros.

Egipto eliminou a Costa do Marfim

O Egipto, comandado pelo treinador português Carlos Queiroz, conseguiu eliminar os marfinenses.

Após um jogo equilibrado em que cada uma das equipas teve oportunidades de golo, a decisão foi feita na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Os egípcios venceram por 5-4 e apuraram-se para os quartos onde vão defrontar Marrocos. Quanto à Costa do Marfim, que tinha terminado no primeiro lugar no Grupo E com sete pontos, regressou a casa.

Guiné Equatorial surpreendeu o Mali

A Guiné Equatorial é uma das surpresas deste CAN juntamente com a Gâmbia.

Os guineenses venceram o Mali por 6-5 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Os malianos, que terminaram no primeiro lugar no Grupo F com sete pontos, foram eliminados nos oitavos-de-final, isto enquanto a Guiné Equatorial vai defrontar o Senegal nos quartos-de-final.

O Campeonato Africano das Nações de futebol decorre até dia 6 de Fevereiro.

