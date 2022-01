CAN 2022: Oito equipas ainda podem vencer a prova, favoritos em dificuldades

Os Camarões, país anfitrião, defrontam a Gâmbia nos quartos-de-final do CAN.

O Campeonato Africano das Nações de futebol entra neste sábado na fase dos quartos-de-final. O título aproxima-se cada vez mais e os candidatos reduzem-se.

Oito equipas ainda podem vencer o CAN 2022 que decorre nos Camarões. Nos quartos-de-final os duelos vão ser interessantes: Camarões-Gâmbia, Senegal-Guiné Equatorial, Marrocos-Egipto e Burkina Faso-Tunísia.

Mas antes voltámos um pouco atrás. Nos oitavos-de-final, três selecções que terminaram no primeiro lugar na fase de grupos foram eliminadas: Mali, Costa do Marfim e sobretudo a Nigéria, única nação a ter obtido três triunfos na primeira fase da prova.

Aliás, nas surpresas, de notar a vitória tunisina por 1-0 frente à Nigéria, o triunfo da Gâmbia por 1-0 perante a Guiné Conacri e, por fim, a derrota do Mali na marcação das grandes penalidades por 5-6 diante da Guiné Equatorial.

Outras equipas confirmaram o estatuto sem brilhar, o caso do Senegal que derrotou uma selecção cabo-verdiana reduzida a nove por 2-0, ou ainda o Egipto que venceu a Costa do Marfim por 5-4 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Quanto ao país anfitrião, os Camarões, venceu as Ilhas Comores por 2-1 num encontro em que o foco foi a confusão fora do estádio que causou a morte de pelo menos 8 pessoas.

