CAN 2022: Camarões abrem fase dos quartos-de-final

Os Camarões defrontam a Gâmbia nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol, neste sábado 29 de Janeiro, no Estádio Japoma em Douala, em território camaronês.

A selecção camaronesa, comandada pelo treinador português António Conceição, vai medir forças com a Gâmbia no primeiro jogo dos quartos-de-final.

O encontro vai decorrer em Douala e será, aliás, o último jogo nesta cidade camaronesa, a capital económica do país.

A CAF - Confederação Africana de futebol - decidiu deslocalizar os dois jogos que deveriam ser disputados em Douala. O quarto-de-final de domingo será realizado em Yaoundé, bem como a primeira meia-final que deveria também ser disputada em Douala.

A razão principal desta modificação foi o estado do relvado do Estádio Japoma.

Neste sábado 29 de Janeiro, entra em campo, para o último encontro nesta cidade, os Camarões, país anfitrião, e a Gâmbia.

Recorde-se que os camaroneses terminaram no primeiro lugar no Grupo A com sete pontos, e venceram nos oitavos as Ilhas Comores por 2-1.

Quanto aos gambianos acabaram na segunda posição no Grupo F com sete pontos, e derrotaram nos oitavos a Guiné Conacri por 1-0.

Em conferência de imprensa, António Conceição, seleccionador dos Camarões, afirmou que estudou a selecção da Gâmbia, mas lembrou que o mais importante é a atitude da sua própria equipa.

António Conceição, seleccionador dos Camarões 29-01-2022

O jogo entre os Camarões e a Gâmbia decorre pelas 17h, hora local, enquanto o segundo encontro deste sábado vai opor o Burkina Faso à Tunísia em Garoua pelas 20h, hora local.

O Campeonato Africano das Nações de futebol decorre nos Camarões até dia 6 de Fevereiro.

Crónica de Marco Martins 29-01-2022

