CAN 2022: Camarões apuraram-se para as meias-finais

Os Camarões venceram por 2-0 a Gâmbia nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol. © Pierre René-Worns

Texto por: Marco Martins 2 min

Os Camarões venceram por 2-0 a Gâmbia nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol, no Estádio Japoma em Douala, em território camaronês, apurando-se para as meias-finais.