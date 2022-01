Futebol/CAN2022

CAN 2022: Egipto marca encontro com os Camarões nas meias-finais

Mohamed Salah (N°10) e Carlos Queiroz (direita) festejam o apuramento do Egipto para as meias-finais. © CHARLY TRIBALLEAU AFP

Texto por: Marco Martins 2 min

Marrocos e Egipto defrontaram-se no Estádio Ahmadou Ahidjo em Yaoundé, a capital camaronesa, num jogo a contar para os quartos-de-final do Campeonato Africano de Futebol. Os egípcios venceram por 2-1 após prolongamento e seguem para as meias-finais.