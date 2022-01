CAN 2022 : Senegal sem problemas nas meias-finais

Sadio Mane (N°10) e o Senegal apuraram-se para as meias-finais do CAN 2022.

O Senegal venceu por 3-1 a Guiné Equatorial e apurou-se para as meias-finais do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre nos Camarões.

O derradeiro jogo dos quartos-de-final decorre neste domingo 30 de Janeiro. No Estádio Ahmadou Ahidjo em Yaoundé, entre o Senegal e a Guiné Equatorial.

Recorde-se que o Senegal eliminou, nos oitavos, Cabo Verde por 2-0 num jogo em que os cabo-verdianos estiveram reduzidos a nove elementos, isto enquanto a Guiné Equatorial venceu por 6-5 na marcação das grandes penalidades o Mali após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Rapidamente neste jogo, os senegaleses dominaram e controlaram a posse da bola, criando algumas oportunidades de golo.

Esse apenas surgiu aos 28 minutos com um tento do avançado Famara Diédhiou, atleta que actua no Alanyaspor na Turquia.

No intervalo o Senegal vencia por 1-0.

No início da segunda parte, a Guiné Equatorial vai reagir e empatar contra a corrente. Aos 57 minutos de jogo, o médio Jannick Buyla apontou o tento para os guineenses.

O encontro parecia equilibrado, mas os senegaleses não vão deixar muito tempo o marcador com um empate a uma bola.

Aos 68 minutos, o defesa Cheikhou Kouyaté voltou a colocar os senegaleses na frente no marcador.

O resultado vai ficar definido aos 79 minutos com um tento do avançado Ismaila Sarr.

Os senegaleses venceram por 3-1 a Guiné Equatorial e apuraram-se para as meias-finais onde vão defrontar o Burkina Faso do CAN 2022.

O Campeonato Africano das Nações acaba a 6 de Fevereiro de 2022.

