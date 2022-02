CAN 2022: Camarões e Egipto, os maiores vencedores na prova

Camarões e Egipto defrontam-se na quinta-feira, 3 de Fevereiro, em Yaoundé, no Estádio de Olembé, num jogo a contar para as meias-finais do Campeonato Africano das Nações de futebol. As duas equipas representam 12 títulos de Campeão Africano. Um dos pesos-pesados da competição vai ficar fora da luta pelo troféu em território camaronês.

O Egipto venceu 7 vezes o título de Campeão Africano, enquanto os Camarões arrecadaram cinco vezes o troféu.

As duas selecções com o maior número de títulos conquistados na prova vão defrontar-se a 3 de Fevereiro no Estádio de Olembé, em Yaoundé, a capital camaronesa.

Um regresso ao estádio onde ocorreram incidentes dramáticos com pelo menos oito mortos e vários feridos.

Voltando às quatro linhas. Os camaroneses, comandados pelo treinador português António Conceição, não perderam nesta prova. Na fase de grupos, os Camarões venceram o Grupo A com sete pontos: dois triunfos frente ao Burkina Faso por 2-1, e diante da Etiópia por 4-1, e um empate a uma bola frente a Cabo Verde. Depois seguiram os oitavos e os quartos com vitórias perante as Ilhas Comores por 2-1, e diante da Gâmbia por 2-0.

Quanto aos egípcios, liderados pelo técnico luso Carlos Queiroz, já foram derrotados neste CAN. Na fase de grupos, o Egipto acabou no segundo lugar no Grupo D com 6 pontos: dois triunfos frente à Guiné-Bissau por 1-0 e diante do Sudão também por 1-0, e uma derrota frente à Nigéria por 0-1. Depois seguiram os oitavos e os quartos com vitórias perante a Costa do Marfim por 5-4 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos, e Marrocos por 2-1 após prolongamento.

A 3 de Fevereiro, os Camarões, que participam pela 20ª vez na prova, vão medir forças com o Egipto, que está presente pela 25ª vez no CAN.

Um peso-pesado terá de lutar pelo terceiro lugar, enquanto o outro estará na final em Olembé para acrescentar mais um troféu no historial.

