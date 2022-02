CAN 2022: Senegal, ano da consagração?

O Senegal vai participar pela quinta vez numa meia-final do Campeonato Africano das Nações de futebol, que decorre nos Camarões.

O Senegal alcançou duas vezes a final do CAN, em 2002 no Mali, perdendo apenas por 2-3 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar frente aos Camarões, e em 2019 no Egipto, sendo derrotado pela Argélia por 0-1.

De referir que os senegaleses participaram em outras duas meias-finais que perderam.

Na quarta-feira 2 de Fevereiro, o adversário é o Burkina Faso.

Mas voltamos atrás. O Senegal, finalista no CAN em 2019, estava no Grupo B com Guiné Conacri, Malawi e Zimbabué.

Uma fase de grupos onde a selecção senegalesa terminou no primeiro posto com cinco pontos: um triunfo por 1-0 frente ao Zimbabué, e dois empates sem golos frente às duas outras selecções do agrupamento.

Depois seguiram-se os oitavos e os quartos onde o Senegal derrotou sucessivamente Cabo Verde, por 2-0 num encontro em que os cabo-verdianos terminaram com nove elementos dentro das quatro linhas, e a Guiné Equatorial por 3-1.

O Senegal participa pela 16ª vez no Campeonato Africano das Nações, e pela quinta vez nas meias-finais.

A 2 de Fevereiro, no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, a capital camaronesa, o Senegal vai tentar alcançar a final perante uma outra selecção que também nunca venceu o torneio, o Burkina Faso.

