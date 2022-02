Papa Diene Faye: «O povo senegalês merece ver um triunfo no CAN»

Os adeptos senegaleses esperam por um triunfo do Senegal no CAN 2022.

No Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, a capital camaronesa, o Senegal vai defrontar o Burkina Faso, hoje, na primeira meia-final do Campeonato Africano das nações de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

O Senegal vai participar pela quinta vez numa meia-final do Campeonato Africano das Nações de futebol, que decorre nos Camarões.

O Senegal alcançou duas vezes a final do CAN, em 2002 no Mali, perdendo apenas por 2-3 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar frente aos Camarões, e em 2019 no Egipto, sendo derrotado pela Argélia por 0-1.

Nesta quarta-feira 2 de Fevereiro, o adversário é o Burkina Faso.

A RFI falou com o avançado senegalês Papa Diene Faye, que tem seguido a prova apesar de não ter sido convocado.

Papa Diene Faye, avançado senegalês, que actua no Ponte Preta no Brasil, já representou, entre outros clubes, a AS Salé em Marrocos e a AS Douanes no Senegal.

Para o atleta de 25 anos, que joga no Brasil no Ponte Preta, é o momento para esta geração senegalesa, com jogadores como a estrela Sadio Mané, vencer o CAN, ele que começou por abordar o bom momento de forma do Senegal após o triunfo por 3-1 frente à Guiné Equatorial.

RFI: Qual é a sua opinião sobre a selecção senegalesa após o recente triunfo perante a Guiné Equatorial?

Papa Diene Faye: Na minha opinião foi um bom jogo, foi uma bela partida, uma boa vitória. Foi um triunfo importante para os jogadores porque quem assiste ao Campeonato Africano das Nações sabe que é uma prova muito complicada. A equipa conseguiu marcar três golos, e acho que isso vai ajudar para o próximo jogo.

RFI: Mas quem é favorito nesse jogo entre Senegal e Burkina Faso?

Papa Diene Faye: Claramente é o Senegal. Sem nenhuma dúvida.

RFI: Esta geração, finalista em 2019, pode vencer o título?

Papa Diene Faye: Na minha opinião, é a hora para que esta geração seja Campeã africana. Eles merecem vencer. Esta geração já disputou vários campeonatos africanos juntos, três ou mais até, e está sempre na luta pelo título. No último CAN, em 2019, eles chegaram à final. Os senegaleses estão habituados a chegar até à final, mas agora eles querem o troféu. Os jogadores também merecem muito porque a equipa está repleta de bons jogadores como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, ou ainda o melhor guarda-redes do ano passado para a FIFA, Édouard Mendy. É uma grande equipa, então todos os senegaleses estão a torcer para a selecção arrecadar o título. O povo senegalês merece ver um triunfo no CAN.

Papa Diene Faye, futebolista senegalês 2/2/2022

Papa Diene Faye, avançado do Ponte Preta. © Cortesia Papa Diene Faye

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro