CAN 2022: Carlos Queiroz, o Professor do Egipto

Carlos Queiroz, seleccionador do Egipto.

Egipto e Camarões vão medir forças em Yaoundé, no Estádio de Olembé, num jogo a contar para as meias-finais do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Do nosso enviado especial,

A segunda meia-final do CAN vai opor dois treinadores portugueses: Carlos Queiroz com o Egipto e António Conceição com os Camarões.

Carlos Queiroz, o Professor do Egipto

Carlos Queiroz nasceu em Nampula, em Moçambique, a 1 de Março de 1953.

O actual treinador foi também jogador de futebol, actuando como guarda-redes em Moçambique, no Ferroviário de Nampula. Mas a carreira foi curta e, já em Portugal, começou a treinar ainda antes dos 30 anos.

Uma carreira de treinador que rapidamente seguiu caminho para a Federação Portuguesa de Futebol onde comandou os sub-16, sub-18 e sub-20, antes da selecção principal.

Mas desde já com as selecções de jovens, Carlos Queiroz arrecadou títulos: Duas vezes campeão do mundo sub-20, em 1989 e em 1991, e uma vez Campeão da Europa sub-16 em 1989.

Depois Carlos Queiroz acabou por oscilar entre clubes e selecções, dirigindo o Sporting Clube de Portugal, o New York Red Bulls nos Estados Unidos, o Nagoya Grampus no Japão, o Real Madrid em Espanha ou ainda o Manchester United na Inglaterra como adjunto.

No que diz respeito às selecções, o técnico luso passou pelos Emirados Árabes Unidos, a África do Sul, o Irão, a Colômbia e Portugal. Carlos Queiroz chegou ao comando da equipa técnica do Egipto em 2021.

Quanto a troféus, para além dos citados com as selecções, Carlos Queiroz também levantou troféus com os clubes: a supertaça espanhola, a taça de Portugal e a supertaça portuguesa.

Após ter levado o Egipto até ao play-off de acesso ao Mundial de 2022 no Catar, onde vai defrontar o Senegal, o ‘Professor’ Carlos Queiroz vai disputar a sua primeira meia-final com a selecção egípcia perante o compatriota António Conceição que dirige os Camarões.

