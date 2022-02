CAN 2022: Senegal na final da prova pela terceira vez

Adbou Diallo, defesa senegalês do Paris Saint-Germain, abriu o marcador para o Senegal no triunfo por 3-1 frente ao Burkina Faso.

O Senegal apurou-se para a final do Campeonato Africano das Nações de futebol, derrotando o Burkina Faso por 3-1 no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, a capital camaronesa.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

Pela terceira vez, o Senegal vai participar numa final do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre em território camaronês.

Burkina Faso resistiu na primeira parte

A tarefa não foi fácil para os senegaleses visto que na primeira parte frente ao Burkina Faso, não houve nenhum golo apontado.

Cada selecção teve oportunidades para marcar, mas os dois guarda-redes impediram os golos, aliás o guarda-redes do Burkina Faso, Hervé Koffi, lesionou-se numa intervenção.

Hervé Koffi era uma das peças importantes da equipa e acabou por abandonar as quatro linhas aos 35 minutos.

De notar ainda que duas grandes penalidades foram assinaladas e anuladas para o Senegal pelo árbitro após visionar o VAR - vídeo-árbitro.

Senegal arrasou na segunda parte

Os senegaleses vão acelerar nos últimos 20 minutos de jogo. Aos 71 minutos, o defesa senegalês do Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, abriu o marcador, antes do segundo tento apontado pelo médio do PSG, Idrissa Gueye, aos 76 minutos. Os dois jogadores parisienses ofereceram uma vantagem de dois golos, mas o Burkina Faso reagiu.

Aos 82 minutos, Ibrahim Touré, médio dos egípcios do Pyramids, reduziu o marcador para o Burkina Faso.

A 2-1, a selecção do Burkina Faso vai tentar o tudo por tudo para empatar, abrindo espaços que vão ser aproveitados pelos senegaleses.

Aos 87 minutos, o avançado senegalês do Liverpool, Sadio Mané, marcou o terceiro golo e acabou com as esperanças do Burkina Faso.

O Senegal venceu por 3-1 e apurou-se para a terceira final da história, a segunda consecutiva, mas nunca arrecadou o título.

A selecção senegalesa alcançou duas vezes a final do CAN, em 2002 no Mali, perdendo apenas por 2-3 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar frente aos Camarões, e em 2019 no Egipto, sendo derrotado pela Argélia por 0-1.

O Senegal espera agora pelo adversário. Nesta quinta-feira 3 de Fevereiro, os Camarões vão defrontar o Egipto no Estádio de Olembé em Yaoundé.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro