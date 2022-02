Vincent Aboubakar: «Vai ser uma guerra frente ao Egipto, mas o objectivo é a final do CAN»

No Estádio de Olembé, em Yaoundé, a capital camaronesa, os Camarões vão medir forças com o Egipto na segunda meia-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

Camarões e Egipto defrontam-se, em Yaoundé, no Estádio de Olembé, num jogo a contar para as meias-finais do Campeonato Africano das Nações de futebol. As duas equipas representam 12 títulos de Campeão Africano, 7 para os egípcios e 5 para os camaroneses.

A RFI teve a oportunidade de falar com Vincent Aboubakar, avançado dos Leões Indomáveis, que representa o Al Nassr na Arábia Saudita, ele que também representou o Cotonsport nos Camarões, o Valenciennes e o Lorient em França, o Besiktas na Turquia ou ainda o Futebol Clube do Porto em Portugal.

Vincent Aboubakar, avançado camaronês de 30 anos, que passou pelo FC Porto, abordou a sua relação com o treinador António Conceição, e no que diz respeito ao jogo admitiu que vai ser uma guerra, numa entrevista realizada por Christophe Jousset.

RFI: Que antevisão podemos fazer do encontro entre os Camarões e o Egipto?

Vincent Aboubakar: Acho que esta meia-final vai ser um jogo muito difícil, porque a equipa adversária vai fazer tudo para ganhar. Nós também vamos fazer tudo para ganhar e por isso temos de trabalhar muito. Eu acho que esse encontro vai ser uma guerra. Temos de ser muito fortes mentalmente. A equipa para ganhar tem de acreditar até ao fim do jogo. Não vai ser uma partida fácil.

RFI: Como tem sido a sua relação com o treinador António Conceição?

Vincent Aboubakar: Eu tenho uma boa relação com o meu treinador, com os adjuntos e com todo o staff técnico. Eu sou o capitão e sou o representante da equipa na relação entre o treinador e os jogadores. Se acontece alguma coisa, se há algum problema, eu vou transmitir isso ao treinador e o treinador vai falar com o jogador, por exemplo. Eu tenho uma excelente relação com o treinador, com os meus colegas de equipa, com o staff técnico, em suma tenho boas relações com toda a gente (risos). Quando se é o capitão, você tem de transmitir boa energia, para que toda a gente fique implicada dentro do projecto. Se você não tem uma boa energia, isso pode ‘matar’ a cabeça de alguns jogadores, e as coisas vão correr muito mal. Eu tento sempre transmitir boas energias para que toda a gente fique bem, possa comunicar, para que tudo corra bem com o grupo, a equipa. É nisso que trabalhamos todos juntos.

Vincent Aboubakar, avançado camaronês, ouvido por Christophe Jousset

Vincent Aboubakar, avançado camaronês, marcou dois tentos no triunfo por 4-1 dos Camarões frente à Etiópia. © AFP - KENZO TRIBOUILLARD

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro