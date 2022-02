CAN 2022: Carlos Queiroz derrotou António Conceição e leva Egipto à final

Carlos Queiroz (direita), treinador português do Egipto, e Mohamed Salah (esquerda), avançado egípcio, alcançaram o apuramento para a final do CAN 2022.

Os Camarões e o Egipto defrontaram-se no Estádio de Olembé, em Yaoundé, a capital camaronesa, na segunda meia-final do Campeonato africano das Nações de futebol. Num duelo de treinadores 100% portugueses, Carlos Queiroz acabou por levar a melhor derrotando António Conceição, apurando assim o Egipto para a final da prova.

O Egipto apurou-se para a final derrotando os Camarões por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento na segunda meia-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

O Estádio de Olembé recebeu um jogo após os dramáticos incidentes dos oitavos-de-final, no encontro entre os Camarões e as Ilhas Comores (ndr: 2-1), que custaram a vida a oito pessoas e fizeram vários feridos.

O estádio estava bem repleto, mas a segurança tinha sido reforçada e o perímetro de segurança alargado em torno do recinto do encontro.

Primeira parte equilibrada e sem golos

As duas equipas entraram tranquilamente no jogo, iniciando-se um período de observação em que nenhuma das equipas conseguia chegar perto da baliza adversária.

A selecção camaronesa começou a crescer no jogo e a encontrar espaços, no entanto a bola nunca entrou dentro da baliza, tendo batido na trave uma vez após um cabeceamento de Michael Ngadeu-Ngadjui.

No intervalo mantinha-se o empate sem golos entre as duas selecções.

E no fim vence... o Egipto

A segunda parte acabou por ser igual à primeira com uma certa dominação dos camaroneses, com mais uma bola no poste, isto após um remate do médio Samuel Oum Gouet.

De notar que ainda antes do fim do encontro, o treinador português Carlos Queiroz foi expulso por acumulação de amarelos, por protestos segundo o árbitro.

Após os 90 minutos, foi o momento do prolongamento. Durante o prolongamento, nenhuma das duas equipas conseguiu marcar e o encontro acabou com grandes penalidades.

Nesse momento crucial, os egípcios acabaram por vencer por 3-1 perante os camaroneses, visto que os Camarões falharam três grandes penalidades.

O Egipto venceu por 3-1 na marcação das grandes penalidades, após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, e apurou-se para a final onde vai medir forças com o Senegal neste domingo, 6 de Fevereiro, no Estádio de Olembé, em Yaoundé.

Quanto aos Camarões vão agora defrontar o Burkina Faso neste sábado 5 de Fevereiro na luta pelo terceiro lugar na prova.

