CAN 2022: Camarões arrecadaram terceiro lugar em jogo com final épico

A selecção camaronesa de futebol conquistou a medalha de bronze no CAN 2022.

Os Camarões venceram por 5-3 o Burkina Faso na marcação das grandes penalidades, no Estádio Ahmadou Ahidjo em Yaoundé, após o empate a três golos no fim do tempo regulamentar, e conquistaram o terceiro posto no CAN 2022.

Publicidade Continuar a ler

Em apenas 20 minutos, a selecção camaronesa conseguiu mudar o rumo dos acontecimentos e conquistar a medalha de bronze, passando de um resultado de 0-3 para 3-3 antes dos camaroneses venceram por 5-3 na marcação das grandes penalidades.

Burkina Faso arrasou durante 70 minutos

O Burkina Faso entrou melhor no jogo, criando mais oportunidades perigosas, enquanto os camaroneses, que controlavam a bola, não conseguiam aproximar-se da baliza de Farid Ouédraogo.

O Burkina Faso vai abrir o marcador aos 24 minutos com um tento do defesa do Aris Limassol, Steeve Yago. Uma vantagem que vai aumentar com um segundo golo apontado na própria baliza pelo guarda-redes do Ajax, André Onana, aos 43 minutos. Um erro do guarda-redes camaronês que custou caro no fim da primeira parte.

A perder por 0-2, o treinador português dos Camarões, António Conceição, vai mexer na equipa no intervalo e colocar os avançados Vincent Aboubakar e Moumi Ngamaleu.

No entanto, as mudanças não deram resultados no início. Aliás, o avançado do Burkina Faso, Djibril Ouattara, vai apontar um terceiro tento aos 49 minutos de jogo.

A perder por 0-3, os Camarões não vão desistir.

Aos 71 minutos, a menos de vinte minutos do fim do encontro, Stéphane Bahoken, avançado do Angers, vai reduzir o marcador.

O jogo estava mais equilibrado, mas parecia complicado acreditar numa reviravolta.

Vincent Aboubakar apontou dois golos e os Camarões venceram nas grandes penalidades

Tudo vai ficar definido em apenas dois minutos (!). Duas oportunidades para Vincent Aboubakar, avançado camaronês, e dois golos apontados aos 85 e 87 minutos.

Os Camarões conseguiram chegar ao empate em cima da hora, numa reviravolta quase impensável a 20 minutos do fim do encontro.

No fim do tempo regulamentar não havia prolongamento para este jogo para o terceiro lugar.

Na marcação das grandes penalidades, de má memória para os camaroneses que foram eliminados nas meias-finais por 1-3 pelo Egipto, desta a história não foi a mesma.

Os Leões Indomáveis venceram por 5-3 na marcação das grandes penalidades e arrecadaram a medalha de bronze enquanto o Burkina Faso terminou na quarta posição.

No domingo 6 de Fevereiro decorre a final do CAN 2022 entre o Senegal e o Egipto no Estádio de Olembé em Yaoundé, a capital camaronesa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro