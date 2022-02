CAN 2022: Camarões e Burkina Faso lutam pelo terceiro lugar

Os Camarões e o Burkina Faso defrontam-se neste sábado na luta pelo terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre em território camaronês.

A luta pelo terceiro lugar decorre neste sábado, 5 de Fevereiro, no Estádio Ahmadou Ahidjo em Yaoundé, a capital camaronesa. O encontro vai opor os Camarões ao Burkina Faso, duas equipas que já se defrontaram na fase de grupos, aliás foi o jogo de abertura da prova. Os camaroneses tinham vencido por 2-1 com dois golos de Vincent Aboubakar de grande penalidade.

Repetir 1972?

Os Camarões podem alcançar o terceiro posto pela segunda vez na história, a primeira vez foi em 1972 quando o torneio já tinha decorrido em território camaronês.

Nesse ano, os Leões Indomáveis venceram por 5-2 o antigo Zaire, hoje a República Democrática do Congo.

A luta pela terceira posição não foi 100% vitoriosa para os camaroneses visto que em 1992 perderam por 2-1 diante da Nigéria, numa prova que decorreu no Senegal.

Em conferência de imprensa, António Conceição, técnico luso dos Leões Indomáveis, afirmou que a equipa vai fazer tudo para alcançar o terceiro posto no CAN 2022, isto apesar do curto tempo de recuperaç que pode complicar a tarefa dos Camarões... e também dos egípcios na final de domingo.

António Conceição, técnico luso dos Leões Indomáveis 05-02-2022

Recorde-se que nas meias-finais, no Estádio de Olembé, em Yaoundé, os camaroneses perderam por 1-3 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento frente ao Egipto.

Burkina Faso, mais um pódio?

O Burkina Faso alcançou o terceiro lugar em 2017, no Gabão, derrotando por 1-0 o Gana, e arrecadou o segundo posto em 2013 na África do Sul, perdendo na final por 0-1 frente à Nigéria.

De notar que o Burkina Faso também já terminou na quarta posição em 1998. A República Democrática do Congo venceu por 4-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a quatro golos frente ao Burkina Faso, que jogava em casa.

Recorde-se que nesta edição de 2022, o Burkina Faso perdeu por 1-3 frente ao Senegal nas meias-finais do Campeonato Africano das Nações.

