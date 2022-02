União Africana: Israel a marcar cerimónia de abertura

Esta manhã, na cerimónia de abertura da 35a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, o primeiro-ministro palestiniano pediu que seja retirado o estatuto de observador a Israel e enumerou uma longa lista de crimes israelitas cometidos contra o povo palestiniano

Perante várias dezenas de dirigentes africanos, Mohammed Shtayyeh, primeiro-ministro da Palestina não poupou nas palavras para acusar Israel de ser um estado “apartheid” e pediu “a retirada e objecção do estatuto de observador de Israel na União Africana".

"Israel não deve ser recompensado pelas suas violações e pelo regime de apartheid que impõe ao povo palestiniano”, sublinhou Mohammed Shtayyeh, retomando a fórmula de um relatório da Amnistia Internacional publicado esta semana.

"Os povos do continente africano conhecem muito bem a devastação e a desumanização que caracterizam o colonialismo e os sistemas conexos de discriminação racial institucionalizada", acrescentou o primeiro-ministro palestiniano, que lembrou ainda que as condições de vida do seu povo estão cada vez mais degradadas.

A decisão controversa do presidente da Comissão da União Africana deveria ser discutida este domingo à tarde, mas foi chamada à abertura da cimeira pelo próprio. Minutos antes, no discurso de abertura, Moussa Faki Mahamat apelou a uma “discussão serena” do assunto e defendeu a sua decisão de acreditar Israel com o estatuto de observador junto da organização, lembrando que isso não significa deixar de defender o povo palestiniano.

A polémica remonta a Julho do ano passado, quando o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, aceitou a acreditação de Israel, com o estatuto de observador, junto da organização de 55 estados-membros. Uma decisão que Israel esperava há duas décadas.

Pretória foi a primeira a contestar, sublinhando que lhe foi apresentado uma decisão já consumada que vai contra numerosas declarações da União Africana de apoio aos Territórios Palestinianos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros não conseguiram chegar a um consenso nesta matéria em Outubro e, por isso, a África do Sul e a Argélia, grandes opositores de Israel, colocaram a questão do “estatuto de observador” de Telavive na ordem do dia.

Um estatuto que é defendido por países como o Ruanda e Marrocos, que consideram ser benéfico para o continente poder usufruir dos conselhos israelitas em matéria agrícola, tecnológica e de luta contra o terrorismo.

O assunto é altamente sensível e vinte anos após a criação da União Africana pode resultar numa cisão sem precedentes

Conflito no Tigré, Etiópia

Depois de dois anos de reuniões virtuais, a capital etíope volta a acolher este fim-de-semana a cimeira da União Africana. O regresso ao formato presencial é visto como uma vitória para o Governo etíope, país em conflito no norte, desde há 15 meses, com confrontos entre os rebeldes da Frente de Libertação do Povo do Tigré e as forças pró-governamentais. Combates que segundo a ONU já fizeram milhares de mortos e colocaram centenas de milhares de pessoas à fome.

Um conflito que deteriorou as relações do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmer, prémio Nobel da Paz 2019, com as potências ocidentais, que o consideravam um reformador, mas que hoje condenam os massacres e as violações massivas supostamente cometidas pelas forças do executivo.

A União Africana está a ser pressionada para conseguir um cessar-fogo dos rebeldes, porém o facto de estar sediada em Addis Abeba, capital etíope, coloca a instituição numa posição delicada.

Esta manhã, no seu discurso, Abiy Ahmed agradeceu aos dirigentes africanos o seu apoio na gestão deste “desafio” de “natureza interna que exigia a manutenção da ordem”.

O primeiro-ministro da Etiópia apelou à criação de um "órgão de imprensa continental da União Africana”, apontando novamente críticas à cobertura jornalística internacional do seu país: “A representação negativa de África nos médias, desinforma o continente e também a forma como nos vemos enquanto africanos.”

“Não é fácil alcançar a paz, mas a paz é absolutamente necessária”

António Guterres, secretário-geral da ONU, participou na cerimónia de abertura por videoconferência, apelou a uma divisão mais justa das vacinas contra a covid-19, apontou o dedo às situações de violência e violação dos direitos humanos no continente e sublinhou a necessidade de um clima de paz e esperança.

“Não é fácil alcançar a paz, mas a paz é absolutamente necessária”, disse em português o secretário-geral das Nações Unidas. No seu discurso pediu ainda para “dar vida” às palavras do falecido arcebispo Desmond Tutu “a minha humanidade está dependente da vossa e que apenas juntos somos humanos.”

António Guterres na Cimeira da União Africana

Na sua mensagem António Guterres afirmou que ao longo destas duas décadas de existência, a União Africana “contribuiu para dar vida à esperança, de forma a permitir ao continente de realizar o seu enorme potencial”.

Guterres lembrou, ainda, que a taxa de vacinação contra a covid-19 em países com rendimentos elevados é sete vezes superior à taxa de vacinação africana e apelou “à criação de condições para que se multiplique o número de países africanos capazes de produzirem testes, vacinas e tratamentos”.

Guiné-Bissau remete posição nacional sobre estatuto de observador de Israel para mais tarde

A participar na cimeira está a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa. Ao microfone da RFI sublinhou a importância da cimeira voltar ao formato presencial. Todavia a ministra remeteu para mais tarde a posição de Bissau sobre a questão do estatuto de observador de Israel.

Suzi Barbosa acredita que “com a tomada de posse do presidente Macky Sall [presidência rotativa da União Africana] que é presidente de um país membro da CEDEAO, que é a nossa sub-região que tem sido assolada por estas tentativas de golpes de estados e alguns deles consumados, vai permitir com que haja melhor colaboração entre CEDEAO e a União africana”.

Sobre a questão de Israel, a ministra guineense remeteu a posição nacional para mais tarde depois de consultadas as posições da sub-região e do “continente em geral”.

Ministra Suzi Barbosa Cimeira União Africana

