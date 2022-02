CAN 2022: Sadio Mané e Mohamed Salah, um duelo 100% ‘Reds’

A final do Campeonato Africano das Nações de futebol, que decorre nos Camarões, vai opor o Senegal de Sadio Mané ao Egipto de Mohamed Salah neste domingo 6 de Fevereiro em Yaoundé, no Estádio de Olembé.

Publicidade Continuar a ler

A final deste CAN vai sobretudo opor as duas estrelas do clube inglês do Liverpool, os ‘Reds’: Sadio Mané do lado do Senegal e Mohamed Salah do lado do Egipto.

Duas estrelas frente a frente

Este troféu poderá dar uma vantagem a um dos dois jogadores no que diz respeito à conquista de títulos visto que os dois atletas conquistaram os mesmos troféus com... o Liverpool.

Juntos, Sadio Mané e Mohamed Salah venceram a Liga dos Campeões europeus, a Supertaça europeia, o Campeonato do Mundo dos clubes, e o campeonato inglês da primeira divisão - Premier League.

Separados, Sadio Mané arrecadou duas vezes o título de Campeão na Áustria com o Red Bull Salzburgo, enquanto Mohamed Salah levantou duas vezes o troféu de Campeão na Suíça com o Basileia.

Os dois jogadores estão próximos em todos os níveis, mas neste domingo, um dos dois vai claramente passar para a frente com um título conquistado com a selecção nacional.

De notar que em termos estatísticos, Sadio Mané e Mohamed não estão assim tão longe um do outro, visto que os dois atletas já ultrapassaram os 80 jogos com as camisolas dos respectivos países.

O duelo entre os dois futebolistas de 29 anos promete no Estádio de Olembé em Yaoundé, a capital camaronesa.

A final deste CAN vai sobretudo opor as duas estrelas do clube inglês do Liverpool, os ‘Reds’: Sadio Mané (esquerda) do lado do Senegal e Mohamed Salah (direita) do lado do Egipto. © Rui Vieira POOL/AFP

Quinto confronto no CAN

As duas equipas já se defrontaram quatro vezes num Campeonato Africano das Nações de futebol e o balanço é um empate: dois triunfos senegaleses e dois egípcios.

O Senegal venceu por 1-0, a 20 de Janeiro de 2002, na fase de grupos, e também derrotou o Egipto por 1-0, a 7 de Março de 1986, também na fase de grupos.

Quanto ao Egipto acabou por triunfar por 2-1, a 7 de Fevereiro de 2006, nas meias-finais da prova que os egípcios venceram no Cairo, a capital egípcia, e também derrotou o Senegal por 1-0, a 28 de Janeiro de 2000.

Nesta edição 2022, deverá haver um vencedor para levantar o troféu do CAN.

Egipto 7 troféus, Senegal 0

A selecção senegalesa alcançou duas vezes a final do CAN, em 2002 no Mali, perdendo apenas por 2-3 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar frente aos Camarões, e em 2019 no Egipto, sendo derrotado pela Argélia por 0-1.

No que diz respeito aos egípcios, a última final em que estiveram presentes foi em 2017 no Gabão e tinham sido derrotados pelos Camarões por 1-2.

Nesta edição de 2022, a selecção egípcia vai tentar arrecadar um oitavo título continental após os já conquistados em 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010.

De notar que o treinador português Carlos Queiroz não vai poder estar presente no banco de suplentes visto que foi expulso na meia-final.

Recorde-se que nas meias-finais, a selecção egípcia, comandada pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu os Camarões, liderados pelo técnico luso António Conceição, por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Isto enquanto os senegaleses derrotaram o Burkina Faso por 3-1.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro