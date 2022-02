Marrocos: morreu Rayan, o menino que esteve preso num poço de 32 metros

Rayan, o menino de 5 anos que tinha caído num poço de 32 metros e que sobreviveu durante 5 dias, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu na tarde deste sábado, 6 de Fevereiro. A criança foi resgatada já sem vida.

Em Marrocos, as autoridades desenvolveram uma operação bastante delicada nos últimos 5 dias para tentar salvar Rayan, um menino de 5 anos que esteve preso num poço de 32 metros, durante mais de 100 horas.

A criança estava a brincar nas imediações da sua casa, na vila de Ighrane, próximo da localidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen, no norte de Marrocos, e acabou por cair acidentalmente num buraco bastante estreito e de difícil acesso na passada terça-feira, 1 de Fevereiro.

As equipas de salvamento fizeram vários esforços para tentar resgatar o menino com vida e chegaram a conseguir providenciar-lhe água e alguns bens alimentares e monitorizaram-no através de uma câmara.

A equipa multidisciplinar que acompanhou o caso cavou um buraco vertical paralelo a Rayan e depois um outro na horizontal para tentar chegar à criança. Uma verdadeira corrida contra o tempo que foi dificultada pelo risco de um deslizamento de terras e também por pedras que estão enraizadas no subsolo e que dificultaram um avanço mais célere das operações de resgate.

As autoridades marroquinas tudo fizeram para tentar resgatar o menino com vida, mas o pior viria a confirmar-se na tarde de ontem.

Através da câmara que fizeram chegar ao menino, era possível ver que este estava deitado e que não se mexia, no entanto, as equipas de salvamento acreditaram até ao fim que conseguiriam resgatar a criança com vida, algo que não se viria a verificar. O menino não resistiu aos ferimentos e acabou por ser resgatado já sem vida.

O rei Mohammed VI já expressou "as suas condolências à família neste momento doloroso" e referiu que foram feitos "esforços máximos" para tentar salvar o menino.

De referir que o caso de Rayan foi notícia um pouco por todo o mundo e mobilizou centenas de pessoas no local que aguardavam pelo desfecho desta história.

