Libéria

Libéria assinala 200 anos do início da sua fundação

Bairro de Westpoint em Monróvia, ao longe o porto da capital da Libéria. © Carol Valade

Texto por: Miguel Martins 2 min

Uma marcha reuniu milhares de pessoas hoje em Monróvia, capital da Libéria, para assinalar os 200 anos do início da fundação do país, com a chegada, em 1822, de escravos livres provenientes dos Estados Unidos. As comemorações decorrerão ao longo de todo o ano, com a presença da diáspora e também de afro-americanos.