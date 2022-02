UE/UA: Último dia de debate

Segundo e último dia da 6ª cimeira UE-UA, em Bruxelas, que junta 40 chefes de Estado e de Governo do continente africano e os 27 líderes europeus.

Segundo e último dia da 6ª cimeira UE-UA, em Bruxelas, que junta 40 chefes de Estado e de Governo do continente africano e os 27 líderes europeus. A questão da saúde, a capacidade de produção e distribuição de vacinas, vai estar no centro das discussões.

A questão da saúde, a capacidade de distribuição e produção de vacinas, vai dominar a ordem dos trabalhos no último dia da 6ª cimeira UE-UA. A União Europeia pretende ajudar a União Africana a atingir a meta de produção de 60% das vacinas que serão utilizadas no continente até 2040 e quer distribuir cerca de 400 milhões de doses de vacinas em África até ao fim do mês de Fevereiro.

Europeus e africanos devem ainda abordar as temáticas da migração, educação e desenvolvimento sustentável, antes da adopção de uma declaração conjunta. Esta declaração pretende estabelecer as bases de uma nova cooperação entre os dois continentes, numa altura em que as necessidades dos africanos são imensas.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, África precisa de mais de 221 mil milhões de euros nos próximos três anos para minimizar o choque da pandemia.

A União Europeia promete 150 mil milhões de euros, um montante ainda indicativo que deverá incluir investimentos no sector público e privado.

Esta quinta-feira, os chefes de Estado e de Governo falaram principalmente sobre o financiamento do crescimento, alterações climáticas e a transição digital ou mesmo energética.

O Presidente Macky Sall, que assegura a presidência rotativa da União Africana, disse que o continente africano precisa de infra-estruturas, centrais eléctricas e projectos de gás que permitam fazer chegar energia aos mais de "600 milhões de africanos que vivem sem electricidade".

Durante a cimeira do clima, em Glasgow, 39 países e agências de desenvolvimento prometeram parar o financiamento de projectos combustíveis fósseis.

A postura foi criticada pelos países africanos que garantem que o gás é mais limpo que os combustíveis fósseis e pode ter um papel na transição energética do continente.

O Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse estar a aguardar “resultados concretos” desta nova parceria entre europeus e africanos, salientando que as relações do passado “precisam de ser revitalizadas”.

