RCA abre inquérito sobre detenção de capacetes azuis

A República Centro Africana decidiu abrir um inquérito sobre a detenção de quatro militares da corporação da Legião Estrangeira do exército francês ao serviço da ONU. O anúncio foi feito pelo procurador da República Centro Africana Laurent Lengande. Os capacetes azuis continuam detidos e as Nações Unidas exigem a sua libertação.

O Tribunal de Grande Instância de Bangui decidiu abrir um inquérito depois de, na segunda-feira, quatro militares da Legião Estrangeira terem sido detidos no aeroporto da capital da RCA. O anúncio foi feito, esta terça-feira, por comunicado lido na rádio nacional pelo procurador da República da RCA, Laurent Lengande.

Foi a presença de um veículo considerado “suspeito” que alertou as forças de segurança mobilizadas para junto do aeroporto para a chegada do presidente Faustin Archange Touadéra. “Um veículo procurado pelos serviços de segurança desde há dois meses”, indicou o procurador.

Dentro da viatura, quatro soldados fardados e fortemente armados de nacionalidade “francesa, italiana, búlgara e romena” disse o procurador. Segundo o exército francês e a ONU, os quatro homens escoltavam ao aeroporto o general francês da força de manutenção da paz da ONU (Minusca), Stéphane Marchenoir.

O procurador acha “estranho” o recurso a um veículo todo-o-terreno preto, descaracterizado, blindado, com os vidros fumados e matrícula centro-africana, em vez dos tradicionais jipes brancos devidamente identificados com o logótipo das Nações Unidas. Laurent Lengande acrescenta, ainda, o material bélico apreendido: quatro pistolas, metralhadoras e granadas.

As imagens dos militares e do seu equipamento foram rapidamente espalhadas pelas redes sociais, logo na segunda-feira à noite, acompanhadas das acusações de “tentativa” de assassínio do presidente da RCA. A França e a Minusca denunciam uma campanha de falsas acusações. Até ao momento as autoridades de Bangui ainda não comentaram o caso.

Um alto responsável da ONU no país “foi recebido pelo presidente [Touadéra] com o objectivo de discutirem o dossier”, indicou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. “Tentamos resolver esta questão para que possamos assistir o mais rápido possível à libertação dos quatro militares”, acrescentou.

