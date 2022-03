Cabo Verde: TACV e TAAG consolidam cooperação

Angola/Cabo Verde

O presidente angolano João Lourenço continua a sua visita a Cabo Verde, com uma deslocação à Ilha de São Vicente. Neste âmbito a TAAG, companhia aérea angolana, forneceu já nesta segunda-feira, em regime de “leasing” um Boeing 737-700 à companhia cabo-verdiana TACV.

As companhias aéreas, TACV em Cabo Verde e TAAG em Angola, vão colaborar de forma mais estreita.

Em visita a Cabo Verde, o Presidente angolano, João Lourenço, defendeu, na Cidade da Praia, a criação de uma cooperação entre as duas companhias aéreas para aproveitar as capacidades de cada país.

“Aproveitarmos da melhor forma possível as capacidades que Angola tem, em termos de meios aéreos, de aviões, e as capacidades que Cabo Verde tem em termos de gestão aeroportuária, de gestão de aeronaves, as capacidades que Cabo Verde tem em termos de ter conseguido ao longo dos anos estar certificado a voar para espaços em que Angola não conseguiu”, realçou o Presidente angolano.

Nesse âmbito, o chefe de Estado angolano e o primeiro-ministro cabo-verdiano assistiram à assinatura de um acordo entre as administrações das duas companhias aéreas estatais.

Esse acordo contempla a cedência, pela TAAG, de um Boeing 737-700, em regime de “leasing”, à TACV.

Sara Pires, presidente do conselho de administração da TACV, alega que até ao final de 2023 a estratégia da empresa é estar a operar com três aparelhos.

“Em termos do nosso plano de retoma e estabilização prevemos até final de 2023 estar a operar com três aparelhos, portanto estamos abertos a toda a cooperação que a TAAG poderá estar interessada. Até 2023 são três aparelhos, mas o mercado ditará o número exacto de aviões de que a TACV irá necessitar. Num momento inicial foi esta aeronave. Nós temos necessidade de mais aeronaves, portanto, iremos iniciar um processo de negociação para a chegada de novos aparelhos”, afirmou Sara Pires.

Recorde-se que a TACV foi privatizada em 2019, com a venda de 51% do capital social a investidores islandeses. No entanto, a companhia aérea acabou por ser renacionalizada em Julho de 2021 por decisão do Governo.

