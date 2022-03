Prémio de Arquitectura pela primeira vez atribuído a africano

Burkina Faso

O arquitecto Francis Kéré no estaleiro da futura Assembleia nacional em Porto Novo, no Benim, oriundo do Burkina Faso ele conta com projectos em múltiplos países africanos.

Pela primeira vez na história um africano foi galardoado com o mais prestigioso prémio de arquitectura. Diébédo Francis Kéré vive na Alemanha, mas é oriundo do Burkina Faso. O Prémio Priztker acaba de distinguir uma arquitectura sustentável que ele tem professado.

Ao microfone de Victor Mauriat ele reage à atribuição desta importante recompensa.

"Quando me ligaram não acreditei quando me anunciaram o prémio. E quando finalmente percebi houve um sentimento de gratidão. E, ao mesmo tempo, um sentimento de grande responsabilidade !

Que alegria, que felicidade receber este telefonema !

Simplesmente porque quando comecei a fazer arquitectura tentei fazer uma ronda para recolher ideias e informações na era pré industrial na Alemanha e associá-las com o que se faz no Burkina Faso para criar uma corrente moderna.

Sempre tinha utilizado materias locais, disponíveis em abundância, e que não prejudicavam o meio ambiente.

E, por conseguinte, ver este trabalho recompensado por esta fundação com este prémio prestigioso eu digo "Ena !"

Daí eu falar em sentido de responsabilidade para continuar a trabalhar na mesma senda."

Diébédo Francis Kéré, Prémio Priztker 2022, 16/3/2022

Liceu Schorge no Burkina Faso projectado pelo arquitecto Diébédo Francis Kéré. Para além do seu país natal Moçambique, Togo, Sudão, Benim, Mali e Quénia contaram também com obras do Prémio Pritzker. © AP/Francis Kéré

A atribuição inédita a um arquitecto africano, Diébédo Francis Kéré, originário do Burkina Faso, mas radicado na Alemanha, do mais prestigioso prémio do sector, a distinção Priztker, é saudada pela arquitecta cabo-verdiana Patti Anahory que sublinha a originalidade do seu trabalho.

"São notícias fantásticas. Este reconhecimento é muito merecido pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos. Mas, simbolicamente, é muito importante que seja o primeiro africano a receber este prémio desde 1979. A primeira pessoa negra a receber este prémio que é muito importante ! É muito difícil, por vezes, que arquitectos e arquitectas de contextos [que não o do Norte global], dos cânones estabelecidos, nesse espaço estabelecido e no exercício da arquitectura, fazerem parte desse espaço, dessa conversa, desse diálogo e desse reconhecimento de arquitectura."

Interrogada sobre a originalidade da obra de Kéré, Patti Anahori enfatizou que, mais do que pela estética, ele foi original e que é um exemplo "pelos valores no seu exercício profissional, pela abordagem, pelos processos, materiais locais, sustentáveis numa lógica de uma arquitectura bio-climática, adaptada ao contexto, também no diálogo tanto com o local no uso dos materiais, como também da comunidade, de servir a comunidade. Mas também de envolver a comunidade das práticas construtivas, das técnicas construtivas. Acho que isso é muito particular no valor que ele põe nessa abordagem da arquitectura, muito virado para as pessoas, para as comunidades, para o desenvolvimento e empoderamento dessas comunidades, que deverá ser o papel da arquitectura, em geral !"

Patti Anahori, arquitecta cabo-verdiana, 16/3/2022

Diébédo Francis Kéré, prémio Priztker 2022, ele que concebeu, mesmo, uma série de residências, em 2014 na província moçambicana de Tete, no que diz respeito à lusofonia africana.

Trabalhou também, para além do seu país natal, no Benim, Mali, Togo e Quénia.

Escolas, dispensários, espaços públicos, pavilhões em África, mas também na Europa (ele também tem a nacionalidade alemã) e nos Estados Unidos foram da sua autoria. Em 2004 ele já tinha recebido o Prémio Aga Khan de arquitectura.

Constam entre os seus trabalhos o novo parlamento do Burkina Faso, mas também um memorial homenageando Thomas Sankara, revolucionário e antigo estadista, assassinado em 1987.

A Fundação Hyatt que gere o Prémio Pritzker, ao anunciar o galardão, saudou o trabalho do contemplado.

"Graças ao seu compromisso em prol da justiça social e à utilização inteligente de materiais locais para se adaptar e responder ao clima natural, ele trabalha em países marginalizados onde os constrangimentos e as dificuldades são muitas e onde fazem falta a arquitectura e as infra-estruturas".

