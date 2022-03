Mali

Mali: Junta militar suspende sinal da RFI e da France 24

Manifestantes malianos ostentam cartaz "Obrigado Wagner" digindo-se ao grupo para-militar russo festejando a partida das tropas francesas a 19 de Fevereiro em Bamaco. AFP - FLORENT VERGNES

Texto por: Miguel Martins 2 min

No Mali o governo de transiçao vai suspender as emissões da RFI e da France 24 em todo o país. A junta no poder disse que houve falsas alegações sobre abusos cometidos pelas forças armadas malianas, mas a RFI e a France 24 transmitiram a declaração da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A Comissão Europeia ja reagiu e considerou a decisão inaceitável.