Greve professores/Cabo Verde

Cabo Verde: professores partem para greve em todas as ilhas

Áudio 01:18

Cabo Verde: Educação para todos RFI

Texto por: Odair Santos 1 min

Em Cabo Verde, os professores vão fazer uma greve e uma manifestação no próximo dia 23 de Março, a nível nacional, devido à falta de entendimento com o Ministério da Educação. O encontro entre as partes, mediado pela Direcção Geral do Trabalho, não surtiu efeitos.