Fotojornalista francês Geoffrey Roy em viagem sustentável até ao Uruguai

O fotojornalista e aventureiro francês, Geoffrey Roy, está a realizar uma viagem sustentável para o Uruguai e, pelo caminho, passou pela ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Geoffrey Roy explicou, ao microfone do nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos, a sua aventura na viagem sustentável até ao Uruguai para conhecer José Alberto Mujica Cordan, ex-presidente do Uruguai, considerado por muitos o presidente mais humilde do mundo.

O fotojornalista e aventureiro francês Geoffrey Roy tem como objectivo alcançar as populações pobres em todo o planeta. Para viajar, opta por bicicleta e veleiro.

Saiu da região da Bretanha, na França, num veleiro até Portugal, depois seguiu numa outra embarcação até às Canárias, onde num terceiro veleiro partiu e chegou à Marina do Mindelo, na ilha de São Vicente, na aventura sustentável que o leva até ao Uruguai, passando ainda pelo Brasil.

"Eu estou a realizar um sonho que é encontrar o Pepe Mujica, ex-Presidente do Uruguai, um dos senhores mais inspiradores do mundo e eu vou desde a França até ao Uruguai sem voar, de veleiro e de bicicleta. Eu comecei esta viagem há 4 meses e agora vou noutro barco até ao Brasil", começou por explicar, em entrevista à RFI.

O fotojornalista explicou depois o resto do percurso que vai efectuar: "Depois, vou fazer todo o Brasil de bicicleta e, no caminho, vou fazer reportagens sobre as pessoas que estão a desenvolver o mundo de amanhã, de acordo com os objectivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Para além disso, vou às escolas plantar árvores, limpar praias e ensinar como se anda de bicicleta. Vou compartilhar toda esta aventura".

Na sua viagem para o Uruguai, Geoffrey Roy passou por Cabo Verde. © Geoffrey Roy

Há alguns anos, após fazer a travessia do Atlântico até ao Brasil, o fotojornalista e aventureiro francês, Geoffrey Roy, aprendeu o português em três meses, idioma que o ajudou a partilhar a sua aventura nos liceus e universidades de São Vicente. E nos veleiros que apanha boleia para completar a viagem, Jojo como prefere ser chamado pelos amigos, vai a ajudar na navegação.

Geoffrey Roy disse que faz esta aventura sustentável porque tem consciência de que a realidade do mundo vai ser muito dura devido às alterações climáticas.

Na viagem sustentável, o fotojornalista pretende cumprir uma jornada de 10.000 km no mar e 5.000 km de bicicleta em terra. Saiu de Cabo Verde num veleiro com destino ao Brasil e, de lá, promete pedalar até ao Uruguai, onde dentro de alguns meses quer estar com Pépé Mujica que foi presidente do Uruguai, de 2010 a 2015.

De salientar que Mujica deixou o Uruguai com uma situação financeira saudável e uma coesão social mais forte do que os seus vizinhos.

