Fórum Mundial da Água

Água, uma das grandes prioridades para a segurança mundial

Cartaz do 9° Fórum Mundial da Água a decorrer em Dacar, Senegal. © worldwaterforum.org

Texto por: Cristiana Soares 3 min

Arrancou esta segunda-feira em Dacar, Senegal, o Fórum Mundial da Água, subordinado ao tema “Segurança da água para a Paz e Desenvolvimento sustentável”. Trata-se do encontro mais importante consagrado à gestão da água à escala global. O 9.º Fórum Mundial da Água é uma organização conjunta do Conselho Mundial da Água (World Water Council) e do Governo do Senegal.