Oposição na República Centro-Africana abandona diálogo republicano com Presidente Touadéra

República Centro-Africana

O diálogo republicano prometido há um ano e meio pelo Presidente Touadéra começou esta manhã, mas sem os partidos da oposição que até aqui tinham participado na preparação das discussões, mas anunciaram no domingo boicotar esta iniciativa já que não viram satisfeitas as suas exigências.

Este diálogo republicano deveria começar hoje e dirar até 27 de marçom sendo uma promessa antiga do Presidente Touadéra. Fazem parte da oposição no país a Coligação para a Oposição Democrática, o Movimento de Libertação do Povo Centro-Africana e o Partido Africano por Uma Transformação Radical e Integração dos Estados, entre outros partidos.

Os partidos da oposição exigiam que nestas negociações estivessem presentes os grupos armados e que houvesse também um debate sobre a crise eleitoral de 2020, julgando a reeleição de Touadéra ilegítima, já que menos de um em três eleitores votaram devido aos ataques nessa altura levados a cabo pelos grupos rebeldes no país.

Mesmo sem a presença da oposição, o Presidente abriu este diálogo alargado, contando com a presença de membros do Governo, deputados, diplomatas, assim como antigos Presidentes como Michel Djotodia e Catherine Samba-Panza, e o antigo chefe de guerra Abdoulaye Hissène.

Em Bangui, o Presidente Touadéra disse que este "não é só mais um diálogo, mas que é uma oportunidade para a paz".

