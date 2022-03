Mali/Morte Soumeylou Maïga

Morte de Soumeylou Maïga: "O povo maliano está estupefacto"

Soumeylou Boubeye Maïga em Bamaco. 2018 AFP - ISSOUF SANOGO

Texto por: RFI 3 min

O ex-primeiro ministro do Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, morreu esta segunda-feira, 21 de Março, em Bamaco, capital maliana. Soumeylou Maïga estava doente e as autoridades de transição do Mali negaram por várias vezes que o ex-governante recebesse tratamento médico no estrangeiro.