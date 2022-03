Relatório/Amnistia Internacional

Amnistia Internacional: "Não há liberdade de expressão em Angola"

Áudio 10:26

Manifestação estudantes em Angola. 29 de Setembro de 2021 © Francisco Paulo

Texto por: Stefanie Palma 5 min

O último relatório anual da Amnistia Internacional (AI) foi divulgado esta terça-feira e denuncia as desigualdades e a violação dos direitos humanos um pouco por todo o mundo. No que diz respeito à África lusófona, a Amnistia Internacional está preocupada com a repressão em Angola e também com questões relacionadas com a seca e a vida das populações. Já em Moçambique, as temáticas mais preocupantes são os crimes de guerra, a violência contra as mulheres e a liberdade de expressão.