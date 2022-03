RDC/Ruanda

Ruanda desmente envolvimento com rebelião no leste da RDC

Operações conjuntas das FARDC (Forças armadas da RDC) com o exército ugandês, a 14 de Dezembro de 2021, no Kivu Norte. AFP - SEBASTIEN KITSA MUSAYI

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

O Ruanda desmentiu hoje estar a apoiar um grupo rebelde activo no leste da vizinha República democrática do Congo. O exército do Congo Kinshasa tinha, mesmo, afirmado ter detido nesta segunda-feira dois soldados ruandeses durante ataques no Kivu Norte.