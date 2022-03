Tunísia : Presidente dissolveu o parlamento após meses de crise

Tunísia

Agudizou-se um pouco mais a crise política vigente há largos meses na Tunísia. O Presidente Kais Saied anunciou ontem a dissolução do parlamento, depois de este último ter-se reunido virtualmente para votar contra as medidas excepcionais adoptadas há oito meses pelo chefe de Estado que se atribuiu os plenos poderes após demitir o chefe do governo e suspender o parlamento. Algo que chegou a ser qualificado na altura de "golpe de Estado" por vários quadrantes políticos.

Sobre um total de 217 deputados, 124 parlamentares participaram ontem numa plenária virtual dirigida, na ausência do presidente do parlamento, pelo vice-presidente deste órgão, Tarek Fertiti, deputado independente.

Dos 120 deputados presentes virtualmente na reunião, 116 votaram a favor de um projecto de lei visando anular todas as medidas excepcionais adoptadas pelo Presidente tunisino desde que suspendeu o parlamento no passado mês de Julho.

Contrapondo-se à recente proposta presidencial de organizar eleições em Julho e de submeter a referendo alterações na Constituição, alguns deputados entre os quais eleitos independentes assim como do partido islamista Ennahdha, um dos mais votados nas legislativas de 2019, apelaram, nessa reunião virtual, à realização de legislativas e presidenciais antecipadas para sair da crise política em que o país está mergulhado há largos meses.

Horas depois dessa reunião que Kais Saied qualificou de “tentativa de golpe de Estado que fracassou”, este último decidiu dissolver o parlamento.

"Anuncio hoje, neste momento histórico, a dissolução da Assembleia de Representantes do Povo para preservar o Estado e suas instituições e para preservar o povo tunisino", declarou Saied num vídeo divulgado pela presidência em que acusou os deputados de “conspirar contra a segurança do Estado” e reclamou acções judiciais contra eles. Kais Saied garantiu ainda que “as Forças de Segurança militares e civis vão fazer face de acordo com a lei a qualquer recurso à violência”.

Após demitir o chefe do governo e suspender o parlamento, uma decisão que Kais Saied confirmou no passado mês de Setembro, oficializando os seus plenos poderes ao abrigo de uma lei permitindo-lhe igualmente governar por decreto, presidir o conselho de ministros ou ainda alterar leis. Mais recentemente, no passado mês de Fevereiro, o Presidente tunisino também dissolveu o Conselho Superior da Magistratura.

Este conjunto de decisões não deixou de ser denunciado pela oposição e pelos detractores do Presidente como sendo “derivas autoritárias”.

Eleito em 2019, o Presidente tunisino tem vindo a enfrentar uma crescente contestação social e política, tendo-se nomeadamente incompatibilizado com os islamistas do partido Ennahdha, uma das principais forças políticas da Tunísia.

A tensão vivenciada pelo país prende-se com a contínua degradação da economia tunisina que foi agravada pelas consequências da pandemia. Com uma taxa de desemprego ultrapassando oficialmente os 18%, o país onde começou a revolução Árabe em 2011, tem acumulado as dívidas ao ponto de estar actualmente a tentar convencer o FMI e os parceiros internacionais e conceder-lhe um novo empréstimo para cobrir as suas despesas que este ano são estimadas em mais de 6 mil milhões de Euros.

