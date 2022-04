Sudão do Sul: Dirigentes chegam a acordo sobre ponto-chave para a paz

Sudão do Sul

Graças à mediação do vizinho Sudão, o presidente Salva Kiir e o seu rival, o vice-presidente Riek Machar, assinara este domingo um acordo militar fundamental no quadro do acordo de paz de 2018, e sobre o qual as negociações estavam estagnadas há semanas

Quatro anos depois da assinatura de um acordo de paz para colocar um término ao conflito no Sudão do Sul, os obstáculos estão longe de estarem ultrapassados e as semanas de tensão faziam temer uma retoma das hostilidades. Mas, este domingo, o processo de paz parece ter seguido em frente.

A fotografia do aperto de mão entre Salva Kiir, Riek Machar e do general Mohamed Hamdan Daglo “Hametti” correu as redes sociais. Um dos pontos-chave do acordo de paz sul-sudanês diz respeito aos arranjos militares, que deveriam ter sido posto em prática há dois anos. Trata-se da criação de um exército de união, que está no cerne do acordo de paz e no cerne das divisões. Salva Kiir e Riek Machar não conseguiam chegar a acordo sobre a composição da estrutura de comando das forças armadas de união.

Este domingo, as divergências foram resolvidas. O acordo assinado prevê que 60% dos postos de chefia pertençam ao campo de Salva Kiir e 40% à oposição. As nomeações devem acontecerm menos de uma semana. “Trata-se de um compromisso em nome da paz”, afirmou Puok Both Baluang, um porta-voz de Riek Machar.

Por outro lado, o documento assinado prevê que as forças armadas de união sejam certificadas num prazo máximo de seis meses. Alem disso, o texto apela as partes ao respeito pelo cessar-fogo e prevê encontro regulares dos signatários para a “construção de confiança”.

