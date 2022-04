Mali

Mali: Human Rights Watch denuncia massacre de 300 pessoas

Mali: Human Rights Watch denuncia massacre de 300 pessoas AP - Jerome Delay

Texto por: RFI 1 min

A Human Rights Watch denunciou que as forças armadas do Mali, juntamente com soldados estrangeiros, terão executado de forma sumária cerca de 300 homens, no final do mês de Março.