Etiópia: ONG denunciam limpeza étnica no Tigray

Dramas humanitárias têm vindo a suceder-se no Tigray, na Etiópia, palco de uma guerra entre uma rebelião local e tropas federais. © via REUTERS - Programa alimentar mundial

Organizações não governamentais, como a Amnistia Internacional, denunciam crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Tigray, região do norte da Etiópia. As ong denunciam o consentimento e a possível participação das forças federais etíopes no que chamam de limpeza étnica.