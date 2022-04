Burkina Faso

Ex presidente Blaise Compaoré condenado a prisão perpétua no caso Thomas Sankara

Blaise Compaoré foi derrubado em 2014 por um levantamento popular, tendo-se radicado desde então na Costa do Marfim. © AFP Photo Sia Kambou

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

O antigo presidente do Burkina Faso sempre negou as acusações que pesavam contra ele, Blaise Compaoré que está radicado desde 2014 na vizinha Costa do Marfim, país de que possui a nacionalidade, tendo sido julgado à revelia por um tribunal de Uagadugu.