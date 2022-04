Burkina Faso

Burkina Faso e o após sentença no caso do assassínio de Thomas Sankara

Áudio 00:37

Thomas Sankara foi baleado mortalmente em 1987, o seu melhor amigo Blaise Compaoré veio a suceder-lhe na liderança do Burkina Faso. © Muigwithania/Wikimedia, CC BY-NC

Texto por: RFI 2 min

A sentença no caso do assassínio do antigo líder do Burkina Faso, traduziu-se em 11 condenações, incluindo três a prisão perpétua, e 3 absolvições. A sentença do Tribunal militar lida nesta quarta-feira foi mais severa do que o que pedira o Ministério público. A viúva do antigo presidente assassinado reagiu à RFI. Para Mariam Sankara a memória do seu marido foi reabilitada.