Primeiro-ministro espanhol recebido pelo rei de Marrocos

Marrocos/Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, é recebido esta noite em Rabat pelo rei de Marrocos, na sua refeição de quebra do jejum, em pleno mês de jejum muçulmano do Ramadão. A Espanha ao afirmar, pela primeira vez, que a proposta de autonomia para o Saara ocidental é a mais realista veio conseguir uma aproximação inédita com Marrocos. A Argélia, grande aliado dos independentistas da Frente Polissário, por seu lado, pode é vir a suspender o fornecimento de gás natural à península ibérica.

Publicidade Continuar a ler

O rei de Marrocos convidou por telefone o primeiro-ministro espanhol a 31 de Março e reiterou o seu apelo a inaugurar uma etapa inédita nas relações entre os dois países.

A Espanha é o primeiro parceiro comercial de Marrocos, não obstante persistirem diferendos quanto aos enclaves espanhóis de Ceuta e de Melilla, no norte do reino marroquino.

O Saara ocidental era outro pomo de discórdia. A hospitalização secreta em Espanha há um ano do líder dos independentistas da Frente Polissário, Brahim Ghali, para ser tratado de Covid-19 veio provocar nova crise.

Marrocos acabou por abrandar o controlo das fronteiras com mais de 10 000 migrantes a chegarem a meados de Maio de 2021 a Ceuta, facto considerado pelos espanhóis como uma "chantagem" por parte dos marroquinos.

No entanto a intervenção russa na Ucrânia veio baralhar as cartas também. A Argélia, vizinha e eterna rival de Marrocos, ameaça cortar, agora, o abastecimento de gás natural à Península Ibérica, através do Gasdouto GME, Gasoduto Magrebe Europa, após o fim da neutralidade espanhola quanto ao dossier do Saara ocidental.

Um contexto comentado aqui por Raúl Braga Pires, especialista do Norte de África .

Raúl Braga Pires, especialista do Norte de África, 7/4/2022

"Estamos a viver um momento anti Rússia, um momento anti aliados russos. Este foi o momento ideal para Espanha tomar esta atitude. A Argélia foi também colocada entre a espada e a parede. No sentido em que se optar pelo corte total do fornecimento de gás à Península Ibérica, vai estar do lado dos russos. Se não optar por esse corte de energia vai estar do lado dos mercados. Neste momento os mercados estão altamente apetecíveis para a venda de hidrocarbonetos, e a Argélia é um mono produtor. [Abdelmadjid] Tebboune ([presidente argelino], neste momento, tem uma grande oportunidade de se afirmar como um estadista, ou um homem providencial. Ele corta este abastecimento energético à Península Ibérica e fica do lado dos russos e fica muito bem na fotografia. Mas o que é ficar muito bem na fotografia quando se tem os cofres vazios ? E esta é a oportunidade de encher os cofres !"

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro