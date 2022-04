Somália: Presidente anula expulsão de Francisco Madeira

Somália

Na Somália, o primeiro-ministro deu 48h a Francisco Madeira, representante especial da União Africana em Mogadíscio, para abandonar o país. O presidente da Somália anulou a ordem de expulsão. Em causa, uma fuga, para as redes sociais, de um áudio onde o diplomata moçambicano ataca o chefe do Governo.

Publicidade Continuar a ler

Novo braço-de-ferro entre o primeiro-ministro e o Presidente da Somália. Na quarta-feira ao final do dia, o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble emitiu uma ordem de expulsão a Francisco Madeira por “actos incompatíveis com o seu estatuto”. Decisão tomada no seguimento da difusão nas redes sociais de um áudio do diplomata moçambicano, no qual Madeira afirmava, entre outros, que o primeiro-ministro “detesta” o chefe de estado-maior do exército e que instrumentaliza os ataques cometidos no país por razões políticas.

Uma expulsão aplaudida por vários opositores, que consideram o representante especial da União Africana na Somália um aliado do Presidente Farmajo.

Todavia, em desacordo está o presidente do país que esta quinta-feira veio a público dizer que “não validava” a decisão “ilegal” de declarar o representante especial da União Africana na Somália desde 2015 “persona non grata”. Por isso mesmo, a Presidência “rejeita” e “anula” a decisão “ilegal que põe em causa as relações com a comunidade internacional”.

O Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido por Farmajo, diz ser ele o ''guardião e garante da soberania do país". Encarregou, ainda, o ministro dos Negócios Estrangeiros “de transmitir as desculpas do Governo à União Africana pela decisão ilegítima e imprudente num domínio sobre o qual não está autorizado” a fazer.

Segundo várias fontes, a ONU abriu discussões em Mogadíscio para encontrar uma solução pacífica para este novo confronto.

Contactado pela RFI, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique recusa comentar a decisão, porque, até ao momento, ainda não foi formalmente comunicada a expulsão de Francisco Madeira.

A União Africana também ainda não comentou a situação.

Esta nova tensão entre chefe de Estado e chefe de Governo ameaça atiçar as tensões no país, que espera há mais de um ano pela realização das eleições presidenciais e tem vindo a registar um aumento da actividade dos grupos radicais shebab.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro