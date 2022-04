Julgamento de Jacob Zuma de novo adiado na África do Sul

África do Sul

Miguel Martins com AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP

Na África do Sul a justiça adiou para 17 de Maio a retoma do julgamento de Jacob Zuma, num caso de corrupção. O antigo presidente está ausente por motivos de saúde.

Publicidade Continuar a ler

Dali Mpofu, advogado do ex presidente sul-africano explicou ao tribunal que Jacob Zuma foi confrontado com uma emergência médica nas últimas horas tendo sido internado para fazer uma série de exames médicos, daí a sua ausência na audiência de hoje.

Ele completa 80 anos nesta terça-feira, Zuma que é aqui acusado da prática de 16 crimes, incluindo ter recebido luvas da parte do gigante francês da defesa Thales.

O julgamento já arrancou em Maio do ano passado e foi alvo de sucessivos adiamentos, hoje deviam começar a ser ouvidas algumas testemunhas.

Em causa estão, nomeadamente, a aquisição controversa de jactos de combate, barcos de patrulhamento, e material junto de cinco firmas europeias de armamento.

Em Outubro passado Zuma tinha tentado destituir o procurador do caso, Billy Downer, por parcialidade, providência indeferida pela justiça.

A sua detenção em Julho passado, por ter sido condenado noutro caso a 15 meses de cadeia, tinha provocado uma vaga de violência e de saques, ele acabaria por ser solto dois meses depois por motivos de saúde.

Em causa estava a sua recusa em comparecer perante uma Comissão de inquérito sobre a corrupção na sua presidência, de 2009 a 2018.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro