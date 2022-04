Ruanda e Reino Unido com acordo para gestão de migrantes

Ruanda/Reino Unido

O Ruanda e o Reino Unido rubricaram nesta quinta-feira uma parceria que permitirá ao Ruanda recuperar migrantes ilegais chegados a território britânico, um plano visando lutar contra a imigração ilegal que está a suscitar ampla controvérsia.

Publicidade Continuar a ler

Priti Patel, ministra britânica da administração interna, deslocou-se a Kigali para o efeito e enfatizou a importância de lutar contra as redes de imigração clandestinas e diminuir os mortos no Canal da Mancha.

"No âmbito desta parceria alguns dos que atravessam a Mancha, arriscando as suas vidas para chegar ao Reino Unido, serão transferidos para o Ruanda, onde se poderão radicar e reconstruir as suas vidas.

Este projecto inovador contempla um investimento britânico avultado em prol do desenvolvimento económico do Ruanda. Além disso vamos também providenciar financiamento e peritagem para a implementação deste acordo."

Numa primeira fase cerca de 145 milhões de euros serão investidos em vários sectores como formação profissional e educação, tanto para os migrantes como para ruandeses.

O Ruanda anuncia poder acolher vários milhares de migrantes nos próximos anos. Estes terão autorizações de residência e integrados no seio da população, mas poderão, se o desejarem, voltar aos seus países de origem.

Vincent Biruta é o ministro ruandês dos negócios estrangeiros.

"É possível olhar para a migração de uma outra forma. Achamos que os africanos ou pessoas provenientes de outros lugares devem poder viver em segurança e de forma digna em África. E não deveriam estar privados de oportunidades."

Londres garante que este plano obedece às normas internacionais, não obstante as críticas de organizações de defesa dos direitos humanos, um tema acompanhado em Kigali por Laure Broulard.

Ruanda e Reino Unido com acordo na área das migrações

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro