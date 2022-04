CAN 2023: Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no mesmo grupo na fase de apuramento

Futebol

O sorteio da fase de apuramento para o CAN de 2023 que vai decorrer na Costa do Marfim realizou-se nesta terça-feira na África do Sul. Dois países da África Lusófona estão no mesmo grupo, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

O CAN-2022, que decorreu em Janeiro-Fevereiro deste ano nos Camarões devido à pandemia de Covid-19, terminou ainda há pouco mais de dois meses e já todos os olhos estão virados para a fase de apuramento para o CAN-2023 que vai decorrer na Costa do Marfim no Verão europeu, entre 23 de Junho e 23 de Julho de 2023.

O sorteio da fase de grupos de apuramento para o CAN-2023 decorreu nesta terça-feira 19 de Abril na África do Sul.

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no mesmo grupo

O sorteio acabou por ditar um duelo entre países da África Lusófona. A Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe estão no Grupo A juntamente com Nigéria e Serra Leoa.

Quanto aos outros países: Cabo Verde ficou no Grupo B com Burkina Faso, Togo e Essuatíni. Angola está no Grupo E juntamente com Gana, Madagáscar e República Centro-Africana. Por fim, Moçambique está no Grupo L com Senegal, Benim e Ruanda.

48 países, divididos em 12 grupos de quatro, participam na fase de grupos de apuramento para o CAN 2023. Os dois primeiros países de cada grupo vão estar presentes na fase final do CAN.

O país anfitrião, a Costa do Marfim, está no Grupo H, o que significa que para além dos marfinenses apenas uma outra seleção passa para a fase seguinte.

De notar que de 1 a 14 Junho serão disputadas as duas primeiras jornadas, enquanto que as terceira e quarta jornadas serão de 19 a 27 de Setembro. Por fim, as quinta e sexta jornadas decorrem de 20 a 28 de Março de 2023.

De notar que o Quénia e Zimbabué foram suspensos pela FIFA de todas as actividades futebolísticas, todavia estiveram no sorteio e se as suspensões não forem levantadas até duas semanas antes da primeira jornada, ambas as federações serão consideradas eliminadas da competição e assim sendo os seus grupos serão compostos por três selecções, qualificando-se os dois primeiros.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Nigéria, Serra Leoa, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe

Grupo B: Burkina Faso, Cabo Verde, Togo e Essuatíni

Grupo C: Camarões, Quénia, Namíbia e Burundi

Grupo D: Egipto, Guiné-Conacri, Malawi e Etiópia

Grupo E: Gana, Madagáscar, Angola e República Centro-Africana

Grupo F: Argélia, Uganda, Níger e Tanzânia

Grupo G: Mali, Congo, Gâmbia e Sudão do Sul

Grupo H: Costa do Marfim, Zâmbia, Ilhas Comores e Lesoto

Grupo I: RD Congo, Gabão, Mauritânia e Sudão.

Grupo J: Tunísia, Guiné-Equatorial, Líbia e Botsuana

Grupo K: Marrocos, África do Sul, Zimbabué e Libéria

Grupo L: Senegal, Benim, Moçambique e Ruanda

